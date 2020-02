Nedbrændt villas skæbne er afgjort: - Det var en nem beslutning

Da villaen er vurderet til at være bevaringsværdig, er det meningen, at den skal indgå i et nyt boligprojekt, og det skal den fortsat.

På Kalmargade 12 i det nordlige Aarhus står en tom og ensom villa, og der skal den blive ved med at stå.

Også selvom den 87 år gamle bygning natten til tirsdag blev mere eller mindre totalskadet, da en voldsom brand fik fat i villaen.

Det oplyser Ann Hamborg, der er afdelingschef ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det har været nemt. Vi åbnede bare lokalplanen, og der stod svaret klart og tydeligt, så vi har ikke behøvet at gøre yderligere, siger Ann Hamborg til TV2 ØSTJYLLAND.

I lokalplanen for det område, som villaen er en del af, står der:

Hvis den bevaringsværdige bygning totalskades efter brand eller lignende skal den opføres med samme omfang, placering og udtryk, som den tidligere bebyggelse.

00:31 VIDEO: Som videoen her viser, er villaen langt fra den samme efter nattens brand. Luk video

Den eneste villa, som fik lov at blive

Villaen på Kalmargade 12 er den eneste villa, der er tilbage på grunden mellem Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade.

Modsat naboejendommene blev den ikke jævnet med jorden for at gøre plads til nybyggeriet i området, fordi villaen fra 1933 er vurderet til at være bevaringsværdig.

Det fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger.

- Der var flere ejendomme, der tidligere var erklæret bevaringsværdige, men vi indgik en aftale med kommunen om, at det var den her villa, der skulle bevares, fordi den var den mest karakteristiske, siger Freddie Eriksen, der er indehaver af Eriksen Arkitekter, som står bag boligprojektet sammen projektudviklingsfirmaet KAUP A/S, til TV2 ØSTJYLLAND.

Illustrationen her viser, at villaen er indtænkt i planerne om nybyggeri. (Se midterst til venstre) Foto: Eriksen Arkitekter Foto: Eriksen Arkitekter

I stedet for at blive revet ned er den særlige villa indtænkt i byggeplanerne. Efter planen skal den renoveres og stå side om side med nybyggede rækkehuse og lejligheder.

Og det skal den altså fortsat, selvom der efter branden natten til tirsdag ikke er meget af villaen tilbage.

Svært at beskytte mod hærværk

Det er Eriksen Arkitekter, der ejer villaen, og det er også dem, der skal genopbygge den. Ifølge dem har de har kæmpet for at beskytte det tomme hus mod hærværk ad flere omgange.

- Vi har forsøgt at sikre den ved at skrue plader for vinduer og døre, men jeg tror ikke, der gik ret mange timer, så var de skruede af igen. Der er hele tiden kommet ubudne gæster, og nogle har også boet der i tidens løb, og vi har haft politiet deroppe for at rydde det, siger Freddie Eriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Arkitektfirmaet, der ejer villaen, har forsøgt at forhindre hærværk, men alligevel er villaen blevet malet med graffiti - og nu altså også brændt. Årsagen til branden kendes endnu ikke.

På det seneste har arkitektfirmaet ladt den stå og opgivet at sikre den, da arbejdet på byggepladsen så småt er gået i gang.

- Bliver aldrig det samme igen

26-årige Ida Dudzinski er opvokset i villaen på Kalmargade 12, og hun boede der, lige indtil hun flyttede hjemmefra.

Hun er trist over den udbrændte villas skæbne.

- Jeg tror, det rammer mere, end man lige tænker. Det har været mærkeligt nok, at det har bare har stået der i et år, og at der er blevet malet graffiti på, men at det ligefrem er brændt ned, det føles mærkeligt, siger Ida Dudzinski til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan her så villaen ud, inden den blev opkøbt, og de omkringliggende villaer blev revet ned sammen med hække, træer og lignende. Foto: Google Streetview Foto: Google Streetview

Hendes forældre boede i villaen, indtil de blev købt ud i forbindelse med planerne om nybyggeri.

- Tanken om, at den blev bevaret og skulle renoveres, synes jeg var fin. Så kunne jeg stadig tage derhen og vise mit barndomshjem frem. Men nu hvor den er brændt, synes jeg lige så godt, man kan rive den ned, siger Ida Dudzinski.

Hun har løbende holdt øje med, hvad der skete med villaen og med spænding fulgt med i planerne for området.

- Men det behøver vi jo så ikke gøre længere nu, for det bliver aldrig det samme igen, siger hun.

Brandårsag undersøges af politiet

Teknikere fra Østjyllands Politi skal tirsdag ud til villaen for at finde frem til brandårsagen.

- Vi har nogle indikationer på, at der kan være tale om en påsat brand, men det skal vi have undersøgt nærmere, siger Janni Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Anmeldelsen om, at den tomme villa var gået op i flammer, tikkede ind hos brandvæsenet klokken 02.39 natten til tirsdag.

Sådan så det ud, da flammerne hærgede villaens førstesal. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Politiet oplyser, at branden var så omfattende, at brandvæsenet måtte rive taget og gavlen af huset for at få slukket det hele.

Ejendommen bestod tidligere af tre etager, men det fremgår af billedet taget på stedet efter branden, at førstesalen ikke længere eksisterer.

