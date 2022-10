Modstandere hørte rygte: Fandt udbud til 80 mio. kr. - og fik det stoppet

- Det er fedt, det er genialt.

Sådan lyder reaktionen fra Lars Bagge Hommel-Nielsen, som er medlem af bestyrelsen Nej tak til Kattegatforbindelsen og højhastighedstog til Vestsjælland, da TV2 ØSTJYLLAND overbringer ham nyheden om, at Sund & Bælt har droppet sit udbud vedrørende konsulentydelser omkring forundersøgelser til Kattegatforbindelsen.

Sammen med fire andre modstandsgrupper mod Kattegatforbindelsen opdagede de Sund & Bælts udbudsmateriale, der løber op i 20 millioner kroner.

- Vi har et sekretariat. Her var der en, der havde hørt fra en, der kender en, der kender en, siger han om rygterne på vandrørene.



Han troede ikke, det var andet end rygter, men han satte sig alligevel for at undersøge sagen nærmere.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at der ville være hold i junglerygterne. For der stod ikke noget om udbuddet på officielle hjemmesider og ingen var blevet orienteret. Men der findes en online portal, hvor alle større offentlige udbud i EU er samlet, så jeg søgte på ord som 'kattegatforbindelsen' og 'rådgivning', og så dukkede det her kæmpe store udbud op, siger han.