Ledende overlæge afviser: Kunne ikke have gjort mere for formodet dobbeltmorder

Alligevel afviser psykiatrien henvisningen med følgende besked:

”Henvisningen afvises, idet patienten er i anden relevant behandling i form af psykologsamtaler, hvorfor det anbefales at fortsætte dette. …Vi kontakter iKKE patienten her fra enheden.”

Og den vurdering står den ansvarlige overlæge i psykiatrien i dag ved.

- Vi får oplyst, at han har dræbt for over 25 år siden. Der står ikke noget om, at der har været noget i den efterfølgende periode på det tidspunkt. Der står, at han er ked af det, vred, i krise og presset hjemmefra, men der står ikke noget om, at han har tanker om at skade nogle, og derfor tænker jeg ikke, at der er nogle alarmlamper, der blinker der. Der står heller ikke noget om, at han er psykotisk eller på anden måde uligevægtig eller andet, som kunne være til fare for andre, siger Farahna Harees.

Kritik fra efterladte

Alex Mogensen, Flemming Mogensens søn, er i dag 28 år gammel. Da han var to år, blev hans mor stukket ihjel af hans far. Nu har han også mistet sin stedmor. I et drab, hans far er tiltalt for at have begået. Og derfor kan Alex Mogensens tillid til systemet ligge på et meget lille sted.

- Jeg forstår ikke, hvordan man kunne tage chancen og afvise ham. Det giver ingen mening, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Den ledende overlæge er ikke enig i, at psykiatrien tog en chance ved ikke at starte ham op i et nyt forløb.

- Jeg synes faktisk ikke, vi har taget en chance. Hvis han ikke havde haft det sikkerhedsnet og ikke havde gået hos en psykolog, så synes jeg, vi havde taget en chance. Og det ville gælde om han var drabsmand eller ej, så ville det være at afvise nogle, der ikke havde et sikkerhedsnet, siger Farahna Harees.

Forskning: Drab kan undgås

Søren Rye, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns politi har forsket i 77 danske partnerdrabssager som en del af en uddannelse ved Cambridge University i England. Her fandt han ud af, at der findes forudgående fællestræk ved størstedelen af de mænd, der slår tidligere eller nuværende partnere ihjel. Blandt andet selvmordstanker.

Han vil ikke udtale sig om den konkrete sag med Flemming Mogensen, men han mener på et generelt plan, at myndigheder burde arbejde meget mere systematisk med risikovurderinger.

- Flere myndigheder, f.eks. sundheds- og sociale myndigheder, bør benytte et risikovurderingsværktøj, som vi gør i politiet, hvor vi definerer forskellige indikatorer, der kan advare os om sager, hvor der er risiko for vold.

Han foreslår et system og et samarbejde, som man har det på SSP-området, hvor flere myndigheder deler informationer på tværs. Men det vil kræve en lovændring

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have spurgt Farahna Harees, om hun også godt kunne tænke sig et sådan system, som Søren Rye foreslår, men hun vil ikke svare på spørgsmål, om det konkrete forslag, men hun anerkender, at der kan være behov for et bedre samarbejde mellem politi, Kriminalforsorgen og eventuelt psykiatrien.