Hårdt arbejde: Borgmester kæmpede for at få døbt Birgit

Fem forsøg og en assistent skulle der til, før Birgit gav sig, og champagnen kunne flyde – til gode grin for både Lone Jakobi og de fremmødte på havnen.

Her skulle borgmesteren døbe skibet Birgit. Men Birgit var ikke sådan lige med på at få knust en flaske champagne på sit skrog.

Lone Jakobi tog det med et smil, da det igen og igen mislykkedes med at knuse champagneflasken mod skibets skrog.

Birgit er ikke et hvilket som helst skib. Det er nemlig handicapvenligt og bygget med sigte på, at kørestolsbrugere også kan komme ombord og færdes på skibet uden besvær.

Det er Egmont Højskolen, som i 2019 fik overdraget den 44 fod store motorsejler Birgit, som altså nu er blevet ombygget, så alle - med eller uden handicap - kan komme med på en sejltur, for det er der fremtid i, mener folkene bag fredagens fejring.

Dagens jubilæum for Hou Søportscenter blev fejret med en konference med titlen "Fremtidens turisme for alle".

- En konference, hvor vi sætter fokus på, hvordan der til stadighed udvikles og bliver bedre muligheder for, at mennesker med funktionsnedsættelser kan holde aktiv ferie, forklarede leder af Hou Søsportcenter Søren Mølgaard Kristensen forud for jubilæumsdagen.