Forbrydere kørte fast - ville hjælpes fri med bilen fyldt af tyvegods

Hvorfor de to mænd ikke var stukket af gennem det vindue, der i modsætning til dørene kunne åbnes, er et åbent spørgsmål, for i hvert fald fandt politiet ud af, at bilens nummerplader var stjålet, og at bilen desuden var fyldt op med isolering og rør, som politiet mener er stjålet fra byggepladser.

De to mænd på 39 og 42 år blev anholdt og er foreløbigt sigtet for tyveri fra byggeplads.