Koldeste nat siden april

Efter den kolde morgen ventes temperaturen at komme over 10 grader i løbet af en onsdag, der starter pænt, men hvor en front efterhånden sender flere skyer ind over landet fra vest.

Pæn start

Onsdag morgen begynder med nogen eller en del sol over hele landet. I Sydvestjylland er der enkelte byger, der driver ind over land fra Nordsøen, men de er i småtingsafdelingen.

Som formiddagen skrider frem, begynder flere skyer at trække ind over landet. Det er en varmfront vest for Danmark, der får det til at lukke mere til i løbet af dagen.

I første omgang er det høje skyer, så lidt sol eller sløret solskin vil stadig kunne fremkomme i det jyske.

Længere mod øst byder formiddagen stadig på nogen eller en del sol, og der forventes mest sol på Bornholm.