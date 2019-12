Werner har brugt seks timer om dagen siden august på at sætte julelys op

Mens mange af os nøjes med at hænge nogle få julekugler og lyskæder op, når december ringes ind, så er der nogle, der tager julepyntningen til det næste niveau.

En af dem er Werner Lund fra Grenaa, der lige siden august har arbejdet på at gøre sin have klar til jul.

Nu dækker over 40.000 små lyspærer i forskellige farver haven. Til stor glæde for resten af nabolaget, der søndag var inviteret til gløgg, æbleskiver og lystænding.

- Det er jo en fast tradition her i Dolmer, at vi skal op og kigge på Werners julebelysning. Det er noget, man møder op til og får gløgg og æbleskiver, og ser hvad han nu har fundet på i år. Der er altid noget nyt, fortæller Jesper Pedersen, der er en af naboerne til Werner, til TV2 ØSTJYLLAND.

Werner Lund har dagligt brugt seks timer på at gøre haven klar, når vejret ellers har artet sig.

- Det har været fugtigt i år, så jeg har måttet skynde mig lidt mere end ellers, siger Werner Lund til TV2 ØSTJYLLAND.

Stor glæde hos Werners kone

Og mens Werner kan glæde sig over, at alt det hårde arbejde nu lyser op i al sin pragt – så er det gode humør også at finde hos Werners kone, Susanne:

- Jeg er rigtig glad i dag, fordi nu tror jeg, at han måske er lidt mere inde, og han kan heller ikke længere blive irriteret på mig, fordi jeg kommer ud og siger til ham, blandt alle julelysene, at nu skal han altså komme ind og få mad, siger Susanne Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mens Werner har gået og tjekket lyspærer, trukket ledninger og snoet lyskæder om træerne, har hun set til fra varmen indenfor:

- Hvis julelysene ikke virker, så er han jo herude igen. Så er han fraværende, og når vi så sidder og drikker kaffe i stuen, så kan jeg se på hans blik, at det bliver helt tomt, for så er der lige en kæde, der ikke virker, fortæller hun med et kærligt smil på læben.

Næste år håber Werner at kunne tilføje en julemand i kane på taget til samlingen af julelys. Hvis ellers Susanne kan overtales.