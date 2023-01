Sjældent naturfænomen: - Jeg troede ikke, man kunne se det i Danmark

Oplevelsen er heller ikke en, Mariia Louise Nors tager for givet.

- I en tid, hvor alting koster penge, er det fantastisk, man kan tage ud at se noget, der er så fedt og flot, og så er det også gratis, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde min egen lille fest i bilen, mens jeg hundefrøs, fordi jeg sad med vinduerne rullet ned for at få det hele med. Der er ikke mange, der får lov at opleve det. Jeg viser stolt billederne til alle i dag og smiler lidt ekstra, for det var simpelthen så fedt.

Gode råd til at se Nordlys

Hvis man selv drømmer om samme oplevelse, så er der nogle råd, man kan gå efter: Søg et sted med frit udsyn mod nord, ideelt ud mod vandet, hvor der er mørkt, og helst på en dag, hvor vejret er klart, lyder rådet fra astrofysikeren.

Ved forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn er chancerne for nordlys bedst.



Der skal dog en god portion held til også, hvis man vil se de sprælske farver på himlen, og astrofysikeren havde heller ikke forudset, der ville komme nordlys i weekenden.

- Mange ting skal gå op i en højere enhed. Vi kan desværre ikke sige, at på lørdag klokken 20 kan man se nordlys, for det er rigtig svært at forudsige nordlys, det er ikke på samme måde som med vejret. Nordlys kommer og går lidt, som det passer sig selv, siger Cecilie Nørholm.

Derfor er der også særligt en ting, man skal tage med sig, hvis man vil på jagt efter naturfænomenet.

- Man risikerer at skulle vente længe på det og, at det slet ikke kommer. Derfor må et af nøgleordene også være at have lidt tålmodighed med sig.