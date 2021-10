Nye EU-regler tvinger ejer til at aflive 140 hjorte

- Vi har glædet os over de dyr i nu 21 år, og når det ikke er muligt længere at have dådyrfarmen, jamen så bliver vi nødt til at finde på noget andet. Det betyder så også, at hegnet og alle de ting der har været anvendt i forbindelse med dyreholdet, det skal jo fjernes, siger indehaver Svend Erik Baadsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Urimelige regler

Den nye lovgivning fra EU siger, at alle hjorte i indhegninger under 50 hektar skal være øremærket senest februar 2022.

Dermed er Svend Erik Baadsgaards hjortefarm på 35 hektar indbefattet af de nye regler, som han anser for urimelige og svære at imødekomme.