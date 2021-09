EU-politiker om hjorteregler: - Det er helt hjernedødt

Reglerne kan dog få store konsekvenser for blandt andet Randers Dyrehave, der kan blive tvunget til at aflive op mod 60 af parkens 75 dådyr, hvis de ikke øremærkes.

- Nu er jeg landmand, og jeg ved, at når man har med dyr i naturen at gøre, er de fuldstændig umulige at øremærke. Det er helt hjernedødt, at man skal det, siger Asger Christensen, der er medlem af EU-parlamentet for Venstre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Reglerne skal laves om

Asger Christensen vil tage reglerne op i parlamentet, så det kan blive klarificeret, hvad dyrehaverne skal gøre.

- Vi er nødt til at få lavet det her om. Og det er uanset om det er EU-direktivet eller en dansk overfortolkning, og det er vi så ved at få gravet ned i. Men indtil da, skal den dispensation gives på det her, siger han.