27 år gammel tilladelse redder hjorte fra slagtning

I Randers Dyrehave står man dog med større bekymringer. Her betyder reglerne nemlig, at man kan komme til at skulle aflive op mod 70 af parkens 75 dådyr, fortalte biolog og naturvejleder Lars Maagaard fredag til JP Randers.

- Vi har ansøgt om dispensation fra det nye lovkrav med det argument, at der er tale om rekreativt dyrehold. Vi har ikke dyr til kødproduktion. Vi har dog ikke fået svar endnu, så vi ved endnu ikke, om vi Randers Dyrehave får dispensation, udtalte han til JP Randers.



Til TV2 ØSTJYLLAND fortæller Lars Maagaard, at Randers Dyrehave tidligere på året modtog et brev fra Fødevarestyrelsen, hvori der stod, at alle hidtidige dispensationer ophæves.

Problemet for dyrehaverne er, at man for at kunne øremærke dyrene skal helt tæt på, og at det er ikke sikkert for hverken dyr eller mennesker. Alternativet er, at dyrene bedøves, men så kan kødet ikke efterfølgende spises, lyder det fra Niels Jørgen Friis.