Pas på: Nu er det højsæson for hjorte på vejene

For påkørslerne finder i særdeleshed sted i de områder, hvor der skiltes med hjortevildt. Men det sker også generelt omkring skove, enge og levende hegn nær vejene.

Og kører man mellem solnedgang og solopgang, ved skumring eller dæmring, bør man være ekstra påpasselig. Det er nemlig her, at hjortene er mest aktive, og derfor på denne del af døgnet at flest hjorte vil krydse vejene.