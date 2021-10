Gendannelse af Jyllands største sø: Kragsø er første skridt

Han mener i øvrigt også, at en genetablering af Kolindsund, udover at være en klimasikring, også er et "visionært naturgenopretningsprojekt med et stort potentiale".



- Vi snakker ikke 10-15 år. Vi snakker 50-100 år ude i fremtiden. Der vil det være visionært at tænke, at nu starter vi med Kragsø, og så går vi bagefter til Kolindsund. Men det er ikke sikkert, at det holder på den lange bane med havstigninger og øget pres i forhold til vandmængder både indefra og udefra, siger Aleksander Myrhøj (SF).