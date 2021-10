Efter flytning af varmestue: Voldsepisoderne er blevet færre

Noget har ændret sig, siden varmestuen ved Klostertorvet flyttede tidligere i år.

For med varmestuen fulgte de fleste af brugerne af den også, og det kan mærkes hos en café på Klostertorvet.

- Vi mærker, at vi har haft en stille og rolig sommer. Det vil sige, at vores gæster, og folk der har frekventeret Klostertorvet, har kunnet gøre det trygt uden at skulle være bange for at gå langs husmurene eller vende rundt og gå tilbage og holde deres børn for øjnene, siger medejer af Café Smagløs Claus Broberg til TV2 ØSTJYLLAND.