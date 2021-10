Så billigt er det måske at lave Jyllands største sø

- Det er ikke så dyrt, som man går og tror. Vurderingssummen er nogenlunde det, som jord og ejendomme bliver handlet for her i området, og vi mener, at det er et realistisk bud, siger han.

Hvad med nedrivning af bygninger, omlægning af vejanlæg med mere?

- Det er klart, at det også koster penge, og det har vi ikke vurderet her, men optællingen af prisen for jorden er en god start. Gendannelsen vil være til fordel for naturen, klimaet og biodiversitet, siger Thøger Pauli fra Kolindsunds Venner.