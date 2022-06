Fik kaffebesøg af dronningen: - Det var en kæmpe oplevelse

- Det var en kæmpe oplevelse. Majestæten er enormt vidende og meget frisk. Det kan godt være, at hun ikke går så godt, men hjernen fejler ingenting.

Familien er enige om, at det var en oplevelse, de aldrig kommer til at glemme igen. Men det havde også været en hård omgang at få royalt besøg.

- Huset er blevet tiptop gjort rent, malet og alverdens ting. Vi har virkelig haft travlt. Men altså det er ikke hver dag, at man får besøg af dronningen. Det har været kæmpe stort, og vi er simpelthen så glade og taknemmelige, siger Signe Hylby, inden hendes mand stemmer i: