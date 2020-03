Er du hjemme med dine børn? De her aktiviteter kan I lave

Fortæl dine børn, hvorfor de ikke skal i skole

Fortæl dine børn, at de skal blive hjemme fra skole, for at undgå at coronavirussen spreder sig. Du kan forklare dem, at jo flere mennesker, de møder, desto større risiko er der for, at de bliver smittet eller smitter andre.

Som Mette Frederiksen sagde på pressemødet: Vi skal stå sammen ved at holde afstand.

Ved at forklare det på den måde vil man også give børnene et ansvar, og de vil føle, at de kan gøre noget for at hjælpe.