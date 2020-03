Ingen tilbagebetaling til forældre - og 8 andre ting, der kom frem på pressemøde om institutioner

Regeringen og Kommunernes Landsforening holdt i dag pressemøde om situation for børn og unge. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Regeringen havde torsdag aften indkaldt til et ekstraordinært pressemøde om, hvilke tiltag der er nedsat på skoler, institutioner, uddannelser og for socialt udsatte for at begrænse coronasmitten.

Statsminister Mette Frederiksen oplyste onsdag aften blandt andet, at skoler og uddannelsesinstitutioner lukker ned fra på mandag og 14 dage frem. På dagens pressemøde kom der yderligere detaljer frem - blandt andet disse ni ting:

1) Ingen tilbagebetaling til forældre

Forældrene skal ikke regne med at få tilbagebetalt penge, som de har betalt til daginstitutioner, SFOer og dagtilbud, som er lukket på grund af coronavirussen.

- Vi står i en samfundskrise, der kommer til at koste. Alle skal bidrage, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Læs også Kommune klar med plan for nødpasning - og tilmeldingsfristen er kort!

2) Kvote 2-deadline rykker

På søndag er der frist for at søge ind via kvote 2 på landets uddannelser, men nu bliver den dato rykket én uge på grund af sundhedskrisen.

- Vi ændrer datoen, i lyset af at der er rigtig meget andet om ørene på folk lige nu, sagde uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbroe-Jørgensen (S).

3) Lyt til din uddannelsesinstitution om eksamen

Du skal vende dine spørgsmål om eksaminer til din institution, lød det fra uddannelses- og forskningsministeren, der beder om tålmodighed.

Det kan altså variere fra uddannelsessted til uddannelsessted, om der afholdes eksaminer som vanligt.

4) Kriterierne for nødpasning kan variere

Regeringen er klar med nødpasning fra mandag morgen, og det bliver den enkelte kommune, der afgør, om et barn har krav på den særlige pasning.

Selv om det stadig er noget ukonkret, præcis hvem der er omfattet, lød det blandt andet, at børn fra 0 til 9 år med forældre, der har kritiske funktioner og ikke andre muligheder, kan få nødpasning.

Læs også COVID-19 LIVE: Regeringen holder pressemøde - sådan bliver det for børn og unge

Det samme gælder børn af forældre, der har job i det private og ikke er hjemsendt og ikke har andre muligheder for pasning samt de 0 til 18-årige, der har særlige behov.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil sker vurderingen på kommunalt plan, så man ikke beslutter "noget rigidt" på nationalt plan, lød det.

5) Udsatte på botilbud skal blive boende

Anbragte børn, hjemløse og folk med omfattende handicap skal fortsat have den nødvendige hjælp, de har brug for, lød det fra social og indenrigsminister Astrid Krag (S). De skal derfor blive boende på botilbud.

- Kommunerne laver de specifikke vurderinger, men det er afgørende for mig, at der ikke er stor variation i landet, sagde hun til pressemødet.

6) Ikke en pligt, at forældre underviser

Forældrene har ikke pligt til at undervise børnene, mens de er derhjemme. Undervisningspligten ligger hos skolerne, understregede Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren opfordrede dog forældre til at bakke børnene op og sørge for, at de deltager i onlineundervisningen.

Læs også Familiefaren Søren jonglerer mellem hjemmearbejde og børnepasning: - 14 dage er lang tid

7) Region og kommune tager stilling til karantæne for hjemløse

Skal en hjemløs i karantæne, kan det i sagens natur ikke ske i eget hjem. Der er ikke nogen konkrete retningslinjer for den socialt udsatte gruppe endnu, lød det fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Men skal en hjemløs i isolation, er det regionerne og kommunerne, der skal tage stilling.

- Det kan være, at der ledige lokaler på daginstitutioner eller sommerhuse. Det ved man lokalt, sagde ministeren.

8) 250.000 studerende sendt hjem

I alt er en kvart million studerende sendt hjem fra deres uddannelser, og undervisningsminister Ane Halsboe-Jørgensen opfordrede dem til at undgå at opholde sig i andre store forsamlinger.

Hun opfordrede de studerende til at tænke på samfundets svageste.

Læs også Østjyderne hjælper hinanden - vil du være med i ny gruppe?

9) Regn ikke med erstatningsundervisning

Udgangspunktet er, at der ikke kommer til at være erstatningsundervisning, men at skoleeleverne modtager undervisning digitalt i perioden, hvor skolerne er lukkede.

I fag, der er svære at undervise i virtuelt - som for eksempel kemi - lader man det være op til de enkelte undervisere, siger børne- og undervisningsministeren.