Bedsteforældre bør ikke passe børn fra corona-ramte skoler

Det kan være fristende at lade bedsteforældrene passe sine børn, hvis ens barns skole eller daginstitution er lukket på grund af coronavirus, men denne pasningsmulighed skal man ikke vælge.

Sådan lyder det onsdag fra Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Hvis man har behov for at få passet sine børn, der kunne have symptomer, så skal man ikke bede bedsteforældre eller ældre om at passe børnene. Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

- Det er helt sikkert sådan, at hvis man har behov for at få passet sine børn, der kunne have symptomer, så skal man ikke bede bedsteforældre eller ældre om at passe børnene, siger Bolette Søborg på et pressemøde.

Ældre er blandt de mest sårbare

Ældre, kronisk syge og svækkede er blandt de mest sårbare over for coronavirus.

Derfor rådes disse grupper af udsatte borgere til også at være varsomme med udlandsrejser.

Det siger Erik Brøgger Rasmussen, som er direktør for Borgerservice i Udenrigsministeriet.

- Den gruppe skal tænke sig endnu mere om end gennemsnittet af danskere, der ville rejse i øjeblikket, siger han på et pressemøde.

Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen siger, at hun godt kan forestille sig, at man lukker ned for aktivitetscentre på plejehjem for at mindske mængden af kontakt med pårørende og ældre.

Flere skoler er lukket

Flere skoler er midlertidigt lukket rundt omkring i Danmark, efter der er konstateret elever med coronavirus. Det gælder blandt andet her i Østjylland, hvor Malling Skole tirsdag aften lukkede helt ned på grund af COVID-19.

Skolelukningen vil vare mindst 14 dage, oplyser Martin Østergaard, der er direktør i Børn og Unge i Aarhus Kommune.

- Det er utrolig synd for de børn, der er sat under de her omstændigheder. Det er et hårdt forløb, fordi vi kan se på nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet til os, at børnene er ængstelige, sagde han tirsdag aften til TV2 ØSTJYLLAND og fortsatte:

- De bliver afskåret fra deres kammerater og deres hverdagsrutine, og de skal tage stilling til nogle ting, som mange andre børn heldigvis ikke skal. De bliver landskendte for at være dem, der er underlagt den her smitte.

Det er op til Styrelsen for Patientsikkerhed, om karantæneperioden på 14 dage bliver forlænget.

I dag, onsdag, er det også kommet frem, at elever eller forældre, er konstateret smittet med COVID 19 på to skoler i Aarhus Kommune. Det drejer sig om Sølystskolen i Egå og Skæring Skole.

- Vi har tre elever, der er hjemme, fordi én af deres forældre er testet positive. Vi har ingen elever eller personale, der er testet positive, og vi følger de anvisninger, vi får fra myndighederne, skriver Sølystskolens ledelse i en besked til forældrene via AULA, som TV2 ØSTJYLLAND har set.

På Skæring Skole har de både familier i karantæne og smittede.

- Aktuelt har vi flere familier eller familiemedlemmer, der er i karantæne. Nogle få er smittet, men de fleste i karantæne er IKKE smittet, skriver skolelederen i en besked til forældrene via AULA.

Alle forældre på de pågældende skoler er underrettet på AULA. Skolerne vil holde forældrene orienteret, hvis de får nye anvisninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ansat på plejehjem smittet med COVID-19

Onsdag kom det frem, at en medarbejder på plejehjemmet Hørgården i Aarhus Nord er testet positiv for coronavirus.

Vedkommende blev konstateret smittet tirsdag eftermiddag og kan have smittet beboere på plejehjemmet.

Derfor er alle beboere på plejehjemmet kommet i hjemmekarantæne i egen bolig, mens dem med symptomer bliver testet for coronavirus.

Ifølge Aarhus Kommune har medarbejderen ikke været ude at rejse. Vurderingen lyder i stedet, at medarbejderen formentlig er blevet smittet af en mødedeltager i en anden sammenhæng.

Ifølge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen forbereder myndighederne sig på at skifte fra en strategi med fokus på inddæmning til en med fokus på afbødning.

Det betyder, at man ikke prøver at forhindre smitte internt i Danmark, men i højere grad prøver at begrænse spredningen og prioritere behandling til dem, der har mest brug for det.

- Det kan være snart, lød det på onsdagens pressemøde.

Du kan læse mere om COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

