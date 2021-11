Rødt flertal giver Odder ny borgmester

Venstre-borgmester går af

Med en ny borgmester i kommunen betyder det, at Uffe Jensen (V) går af. Hans parti, Venstre, har den største tilbagegang med 7,4 procentpoint. Derfor var det en skuffet mand, der udtalte sig på den anden side af valget.

- Jeg har de største respekt for vælgerne, og de har talt her. Det har jo desværre vist sig ikke at være muligt for mig at fortsætte som borgmester her, og det er jo sådan, spillet er. Men jeg havde selvfølgelig håbet på et andet resultat.

Trods tilbagegang har partiet beholdt sine syv mandater, men efter flere timers konstituering, faldt valget på Socialdemokratiets kandidat.

- Nu takker vi lige så stille af for nu, og så får Odder Kommune en ny borgmester til 1. januar, siger Uffe Jensen, inden han forlader valgstedet ved Spektrum i Odder.