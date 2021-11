Prismet banede vejen for 20 år siden – Aarhus skyder i vejret

Ærgrer sig stadig

Næsten alle store byggerier med højhuse bliver dog mødt af stor kritik – præcis som for 20-25 år siden med Prismet. Derfor er vi vendt tilbage til en af de største kritikere fra dengang, nemlig Den Gamle By, der fik bygningen som nabo.

For vænner man sig egentlig til at have en ny, høj nabo – og bliver man måske endda glad for udviklingen?

I Den Gamle By er svaret nej.

- Den slår mig i øjnene, hver gang jeg kommer forbi. En anden ting er, at alle gæsterne – normalt over 500.000 – der kommer her, undrer sig over, hvordan man kunne finde på at lave sådan noget, siger Thomas Bloch Ravn, der dengang ligesom nu er direktør for Den Gamle By.