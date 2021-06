139 meter højt højhus er vedtaget

Bygherren bag højhuset havde helst set, at der skulle bygges efter den oprindelige plan med en bygning på 146 meter.

- En skulptur har du svært ved at lave om på i højden, og det samme med det hus her, men når det nu var det, der skulle til, jamen så gjorde vi det, siger Olav de Linde, bestyrelsesformand i Ejendomsselskabet Olav de Linde.

SF og Enhedslisten er imod

I stedet for at stemme om byggeriet nu, ville Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Aarhus hellere, at den nye plan kom i høring, selvom byggeriet har været undervejs i flere år.

- Det her er et projekt, der virkelig har berørt aarhusianerne og har fået folk til tasterne, og jeg tror mange står tilbage og tænker: "Hvad så, så har byrådet bare vedtaget det, har vi overhovedet vendt det her i bund?", siger Jan Ravn Christensen (SF), medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune.

- Og der synes vi egentlig, det havde været rimeligt at give det her en omgang til, hvor vi holder et ordentligt borgermøde, hvor kunne gå i bund med det og diskutere det hele en gang til.