Biskop kaster sig ind i højhus-debat: - Et alt for brutalt indgreb

- Vi skriver til byrådet af omsorg for vores by og især den gamle bykerne, som vi er meget bekymrede for, fortæller biskop Henrik Wigh-Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er optaget af den måde, det måske kommende højhus vil kunne dominere bybilledet i de kommende mange årtier. Stiftets domkirke i Aarhus ligger cirka 700 meter fra byggegrunden.

- Generationer efter generationer har bidraget til den gamle bykerne, og det er fint, at der fornys. Men det her forekommer mig simpelthen at være et alt for brutalt indgreb, siger Henrik Wigh-Poulsen.