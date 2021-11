Pia holder altid i kø på broen – har en bøn til politikerne

Ofte sidder Pia Kærgaard Nielsen i kø fra rundkørslen ved politistationen og til et stykke over Randersbro. Her får frustrationerne frit spil hos bilisterne.

- Man ser, at folk sidder og banker i rattet, og man kan næsten se de grå hår vokse. Alle er enige om, at det er et knudepunkt. Det er utroligt, at der ikke er gjort noget ved det endnu, siger hun.

Bussen bliver forsinket

En anden, der hver dag holder i kø ved Randersbro, er buschaufføren Fabian Brix.

Køen giver forsinkelser for passagererne.

- Mellem kl. 14 og 16 der kan jeg tit ikke følge med. Jeg bliver forsinket, og folk bliver sure. Jeg kan godt blive 12 min forsinket, det gør jeg tit, fortæller buschaufføren til TV2 ØSTJYLLAND.