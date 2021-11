Planen røg i vasken, men nu ryger plakaterne på museum – og de er ikke de eneste

Hun er netop nu i gang med at indsamle valgplakater fra i omegnen af 50 forskellige kandidater fra hele landet.

- De senere år har vi bemærket, at flere kandidater forsøger at have lidt mere spræl, så de skiller sig mere ud. Ved regionsrådsvalget har vi blandt andet set flere kandidater, der på deres billeder har lægekittel eller sygeplejerskeuniform på.

- Vi har også set flere kandidater, der har oplevet, at deres plakater er faldet af. Og her har Pet Petersen så haft en unik tilgang til at løse den udfordring ved at tegne nogle nye, siger Line Fogh Sørensen.