Valgplakater ødelagt - men så tegnede kandidaten dem bare selv

Bevæger man sig rundt i Hadsten eller Hinnerup, så vil man måske have lagt mærke til nogle... lad os kalde det anderledes valgplakater, end man ellers ser.

Et rundt hoved med et blinkende øje, stort smil og hjerte i det andet øje møder ens blik. Det særlige er, at det er tegnet med sort og rød tusch. Navnet på plakaterne er Pet Petersen. Han stiller op for Radikale Venstre, og selvom det ikke er med hans gode vilje, at plakaterne ser ud, som de gør, så har det vist sig, at det er blevet en god historie for den lokale politiker fra Hadsten.