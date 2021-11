Kommuner med opråb før valget: Vi mangler hjælpere

- Men jeg kan betrygge med, at vi træffer alle foranstaltninger, for at både frivillige, medarbejdere i kommunen og vælgerne får en tryg og sikker valgdag, siger hun.

Der vil blandt andet være afstandsmærker, adgang til håndsprit og mundbind, forsikrer hun.

Ikke usædvanligt

Også i Københavns Kommune mangler der hjælpere til at få valgmaskineriet til at glide.

- Status er, at vi mangler cirka 100 heldags-valgforordnede og så cirka 50 stemmetællere om aftenen, siger Merete Evers Dewilde, der er valgansvarlig i Københavns Kommune.