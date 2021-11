Vil du tjene 870 kroner? Hundredvis af frivillige mangler til valget

Slutspurten

Det er ikke første gang, Lene Hartig Danielsen har stået i spidsen for at skaffe frivillige til et valg. For fire år siden manglede man cirka 300 frivillige en lille uge før valgdagen.

- Det lykkedes os at få fundet de fleste, siger hun.

Nu håber hun, at flere vil være med til at hjælpe i Aarhus Kommune. Hun mener ikke, at man har været for dårlig til at hverve folk.