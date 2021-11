Ørsted lover bæredygtighed - nu sås der tvivl om løftet

Jevgeni Ossinovski er tidligere minister i Estland og formand for socialdemokraterne i landet. Han anerkender, at der bliver clear cuttet for meget træ i Natura 2000 områderne. Clear cutting betyder, at alt træ fældes i et stort område.

- Vi har mange områder, der er beskyttet. Men i mange af områderne bliver der stadig clearcuttet store områder. Det lyder jo vanvittigt, når det er en beskyttet skov.

EU mener, at den estiske regering har sovet i timen i forhold til at beskytte Natura 2000-områderne ordentligt. Derfor har EU sendt en løftet pegefinger til Estland med trusler om bøder.

Spørgsmålet er nu, om træet fra skovene bliver brugt til biomasse-produktion.

- Ja, selvfølgelig. Og ingen holder øje, siger Jevgeni Ossinovski.

Bøder til datterselskabs medarbejdere

I det sydlige Estland ligger det beskyttede Natura 2000-område Otepää. Her besøger vi to forskellige skovområder, der er ejet af træfældningsfirmaet Valga Puu. De har de rette certifikater, og er ejet af Graanul Invest.

Områderne har været udsat for clear cutting. Der har tidligere være skov, som har været op til 90 år gammel, men nu er skoven væk. Og netop det at fælde for meget skov, har skovarbejdere fra Valga Puu tidligere fået bøde for.

Siim Kuresoo, der er uddannet biolog ved Tartu universitet, arbejder for Estonian Fund for Nature. Han viser et område på 5 hektar frem, der er ejet af Valga Puu. Alle træer er væk.

- Estland har meget træ. Men problemet er, at biodiversiteten i Estland er blevet meget dårligere. Det store problem er, at fuglene ikke har noget sted at gå hen, når deres skov bliver fældet, siger han.

Siim Kuresoo forklarer, at der også fældes mange syge og skæve træer, som så bliver til biomasse. Det skriver Ørsted også på sin hjemmeside, hvilket bliver fremstillet som noget positivt. Men Siim Kuresoo påpeger, at dyrene og skoven har brug for netop de syge træer, så biodiversiteten og økosystemet opretholdes.

- Syge træer er til enorm meget nytte i skovene. Hvis de var blevet stående i skoven, havde det været et godt hjem for mange små dyr.