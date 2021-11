Tvivl om grønne løfter: Nu kræver energigigant svar

Det er blandt andet den udtalelse, der er faldet Ørsted for brystet. Over for TV2 ØSTJYLLAND bekræfter Ørsted i dag kravet om en redegørelse fra Preferred by Nature.

- Det er helt afgørende, at produktionsskovene forvaltes bæredygtigt, og det skal certificeringsordningerne sikre. TV2 Østjyllands udsendelse viser en udtalelse fra Preferred by Nature, der sår tvivl om, hvorvidt de kan garantere, at skovene forvaltes i overensstemmelse med certificeringskravene.

- Vi har derfor bedt Preferred by Nature om en redegørelse for, hvordan de sikrer bæredygtigheden af de produkter, vi køber. Det er vigtigt, at vi fortsat kan have tillid til certificeringssystemerne, lyder det fra Peter Kofod Kristensen, senior manager og bæredygtighedsansvarlig for biomasse i Ørsted, i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.