Herregård med hele fem adresser til salg

Nord for Silkeborg ligger Frausinggard, og den kan nu blive din – hvis du altså har 37.500.000 kroner i baghånden. Det beretter boligmediet boliga.dk.



For den nette sum får du både et hovedhus med 350 kvadratmeter bolig – de 300 i stueetagen og 50 på første sal. Her finder man blandt andet indbyggede reolmoduler, åben pejs, radiatorjalousier og patinerede gulvplanker, fremgår det af salgsopstillingen.