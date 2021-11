Kandidat vil tvinge alle politikere ud i virkeligheden

Modstand mod krav

Flere politikere hilser tanken velkommen, men ser problemer i, at det skal være et krav.

Blandt andet de Konservatives borgmesterkandidat, Thomas Cordtz.

- Ved siden af vores byrådsarbejde har flere af os et fuldtidsarbejde. Jeg kan snildt bruge 30 timer på lokalpolitik ud over mit normale arbejde om ugen. Det er et ædelt og nobelt forslag. Jeg er bange for, at et krav vil overbebyrde mig selv, siger han.

Ifølge Søren Erik Pedersen, kandidat for Venstre, løser det ikke problemerne med et tvunget praktikforløb.

- Nogle af de problemstillinger vil vi nok ikke møde, når og hvis vi skulle i praktik. Jeg tror, at forslaget lyder bedre, end det vil være i virkeligheden. Det kan være en forståelsesproces for de svagere borgere, men det skal være et tilbud og ikke et krav, siger han.

I stedet foreslår kandidaten, at der skal være det, han kalder et ’Undringskontor’, som skal gøre det lettere at få svar på spørgsmål i stedet for – i nogle tilfælde – lidt lang sagsbehandlingstid.

- Mit forslag skal gøre det lettere for borgere at få svar på spørgsmål, så der ikke går så lang tid mellem spørgeren og sagsbehandleren. Det skal lette byrden for både kommunen og borgeren, siger Søren Erik Pedersen (V).