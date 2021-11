Her skulle der være skov, men nu vil kommunen i stedet bygge boliger

Ingen penge til ny skov

Ligesom Aarhus Kommune besluttede Odense Kommune i 2009 en ambitiøs plan for naturen frem mod 2030.

I Odense ville man sørge for 2000 hektar mere skov og natur. Ifølge kommunalplanen fra 2019 havde man udlagt 730 hektar. I planen stod også, at "det er et mål, som kan blive meget svært at nå med den nuværende indsats."

Rådmand for By- og Kultur i Odense Christoffer Lilleholt (V) anerkender, at der er langt igen.

Hvorfor bruger I så ikke det har areal, som var udpeget til at plante ny skov, så I kommer en smule tættere på målsætningen?

- Det gør vi ikke, fordi vi generelt mangler penge til at rejse ny skov. Efter et valg håber jeg, at vi kan finde flere penge til det. Det nuværende flertal i byrådet kan ikke finde penge til at plante ny skov, fortæller Christoffer Lilleholt.