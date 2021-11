Forældre i oprør: - Man bliver syg af at være i det her system

Hun har set et utal af lignende sager, som de fire forældre fra Skanderborg har oplevet.



- Børnene får ikke den hjælp, de har brug for. Nogle gange betyder det noget for deres udvikling, at de ikke får den hjælp, de har behov for på det rigtige tidspunkt.

Kommunen erkender, at svartiden kan være for lang

Forvaltningen i Skanderborg Kommune ønsker ikke at stille op til et interview og svare på kritikken fra forældrene. I et generelt skriftligt svar beklager Skanderborg Kommune, at der i nogle tilfælde er for lang sagsbehandlingstid.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at overholde svarfristen. I nogle tilfælde kan det ikke nås, og det er vi selvfølgelig kede af. Det skyldes som regel, at vi afventer oplysninger f.eks. fra sygehuset for at kunne behandle ansøgningen, skriver Dorte Petersen, chef for Myndighed og Foranstaltning, Børn og Unge, Skanderborg Kommune.

Yderligere skriver hun på mail:

- Hvis vi ikke kan overholde de otte ugers frist, er proceduren, at vi kontakter borgeren, forklarer hvorfor og oplyser, hvad den nye forventede sagsbehandlingstid er, skriver Dorte Petersen.