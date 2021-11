Skuffet mor efter debat: - Sæt børnene før dagplejerne

Hun håber på mere radikale tiltag på Samsø, som eksempelvis kunne være at lave en vuggestue til øens mindste.

Marcel Meijer medgav, at man i øjeblikket ikke har de rette tilbud til småbørnsfamilerne.

- Men vi kan heller ikke være bekendt, at gruppen af hjemmedagplejere hvert år skal se deres job stå til diskussion. Vi skal have en stabil hjemmedagpleje, og så skal vi bygge ovenpå, sagde han i debatten.

Vil have børnene som førsteprioritet

Men var Susan Simonsen så tilfreds med de svar, hun fik fra borgmesteren og de øvrige kandidater?

- Det virker, som om de bekymrer sig meget om, hvad der skal ske med de nuværende dagplejere, og om de bliver frataget et job - og det er selvfølgelig også et problem. Men jeg mener bare, at man skal sætte børnenes hverdag før dagplejernes, siger hun.



- Jeg er faktisk lidt skuffet. Jeg havde nok forventet, at man ville være lidt mere åben over for mit forslag om at ændre dagplejen og gøre noget mere for de små børn og deres hverdag.

- Men jeg synes desværre, at det var meget vævende, og det lyder umiddelbart ikke, som om der kommer til at ske nogen forandring, og at det i hvert fald kommer til at gå meget langsomt, sagde Susan Simonsen efterfølgende til TV2 ØSTJYLLAND.