Ny hurtigfærge til Samsø bliver brugt for lidt

- Vi fik jo penge af staten, som skulle være møntet på de ældre. De kom aldrig til de ældre herovre, siger Per Urban Olsen (K) til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Et eller andet sted skal vi jo finde pengene, for vi må ikke budgettere med underskud. Det bliver en meget stor opgave for den kommende kommunalbestyrelse. Det her skal simpelthen fungere.

Økonomien hænger sammen

Ifølge en ekspert rammer bekymringen for, om de manglende indtægter kan påvirke borgernes velfærd i kommunen ikke helt ved siden af.