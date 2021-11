Asger fik Ã©n stemme: Men den var ikke fra ham selv

I år stillede han op i Randers Kommune, hvor man må sige, at det er gået en anelse nedad med stemmerne.

- Jeg stiller helt sikkert op igen i Randers Kommune næste gang. Og så vil jeg gøre mere for at være aktiv på de sociale medier og at være synlig i kandidattesterne, siger han.

Under alle omstændigheder ærgrer det tilsyneladende ikke den unge kandidat blot at have fået en enkelt stemme i år.