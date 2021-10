Simon Kjær er nomineret til fodboldens fineste pris

Prisen blev dog ikke uddelt sidste år, hvor Harder ellers modtog en lang række priser, efter at hun havde været med til at vinde Bundesligaen og blev nummer to i Champions League-finalen med Wolfsburg.

Siden blev hun solgt til engelske Chelsea som den dyreste kvindelige fodboldspiller i historien.

I 2018 var 28-årige Harder tæt på at opnå den store hæder, men her løb norske Ada Hegerberg med prisen med Harder som toer.

Amerikanske Megan Rapinoe var modtager af prisen, da den senest blev uddelt i 2019. Hverken Hegerberg eller Rapinoe er nomineret i år.