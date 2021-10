Sjælden dyreart tvinger hastigheden ned på nyåbnet vej

Hastigheden skifter

Lige nu viser skiltene altså 50 km/t. Men det bliver de ikke ved med - og faktisk er helt nye tavler snart på vej.

Det er nemlig planen, at der skal opsættes digitale hastighedstavler på Nordskovvej for bedre at kunne imødekomme de skiftende hastighedsbegrænsninger, der skal til for at tage hensyn til flagermus-naboerne.

For hastigheden kommer nemlig til at skifte alt efter, om flagermusene er aktive eller ej.

Fra den 15. marts til den 1. november fra solnedgang til solopgang er det 'kun' tilladt at køre 50 km/t. Derudover lyder fartbegrænsningen på 60 km/t.

Men lige nu - indtil de digitale trafiktavler kommer - holdes hastigheden nede på 50 km/t hele tiden.