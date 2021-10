Kaare beslutter sig for at skrive et brev til sine forældre. Det er han mest tryg ved. Han er opvokset på landet i den lille by Brund, der ligger udenfor Horsens, og hans familie er meget traditionel.

- Jeg var meget nervøs over at skulle fortælle, at jeg vil være en mand. Man hører historier om, at dem, der bor på landet, kan være mere traditionelle, og jeg har også hørt mange skrækhistorier om familier, der ikke vil have noget med deres trankønnet barn at gøre, siger han.

Kaare lægger brevet til sine forældre en aften lige inden jul og går i seng. I brevet har han skrevet, at han er transkønnet. Han identificerer ikke sig selv som kvinde. Han vil være mand, og derfor har han allerede på det tidspunkt haft en konsultation hos sin læge og er blevet henvist til en specialafdeling i Aalborg.

Dagen efter taler han med sine forældre om brevet. Han er lige blevet 18 år, så de kan ikke forhindre ham i at skifte køn, men deres mening betyder alligevel meget.

- Mine forældre – især min mor – tog det heldigvis meget pænt, og hele min familie er i dag meget støttende. Da det gik op for dem, at jeg stadig er mig, og at det kun er min krop, jeg vil ændre, så var de ikke så afskrækket, siger Kaare.