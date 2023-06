- Det er nemmere at få kokain end bland selv-slik

Lige nu er han ved at holde fast i den svære hverdag efter livet i døgnbehandling. Det er her, det rigtige arbejde begynder, og frygten for at falde i vil altid være der, uanset hvor stærk man er.

- Jeg tror, det handler om at finde en ny måde at leve sit liv på. At acceptere, tankerne er der, men at man må finde noget andet, der gør dig glad, siger Sigurd.

- Jeg var helt klart mere følelseskold og aggressiv, da jeg var i mit misbrug. Det er blevet meget bedre, siden jeg stoppede med at drikke alkohol og tage stoffer.



I dag er han 117 dage stof- og alkoholfri. Han er den, der holder oplæg på Ringgården. Og han deler stadig det hele på de sociale medier.

Han løber, bygger Lego, ligger i isbad på terrassen i Åbyhøj.

Alt for at distrahere hjernen og tankerne.

Og kampen for at blive clean er det hele værd.

- Det bedste ved at være stoffri er, at jeg har fået så meget overskud i min hverdag igen. Jeg kan mærke mig selv igen. Jeg er blevet mere glad, og jeg kan mærke mine følelser. Jeg har fået alle mine gode værdier tilbage i mit liv igen.



Men frygten for at falde i forsvinder aldrig.

- Den vil altid være i mig. Det handler om at flytte tankerne væk, siger Sigurd.