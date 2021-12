Afvist på hestevognstur: Toårig skulle bære mundbind

Det vakte stor undren hos Sine Johansen, for i vognen måtte kun én familie køre med per tur; der var derfor rig mulighed for at holde afstand til kusken i den forholdsvist store vogn.

- Vi voksne mennesker har svært ved at trække vejret gennem et mundbind - hvad har en toårig så ikke? Alt i mig sagde bare nej, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Små børn skal ifølge Statens Serums Institut ikke bære mundbind, da der er risiko for, at de kan kvæles heri, hvorved børn under 12 år som udgangspunkt er undtaget fra at bære mundbind.