Restaurant mistede over én mio. kr. på et døgn: Pludselig vendte alt

Ejeren af Restaurant Pøt Mølle nær Frijsenborg Slot er gået fra at være helt i kulkælderen efter udmelding fra statsministeren, til nu hvor han tror på fremtiden igen.

På blot et døgn efter statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede det halve af Danmark ned, mistede Flemming Christensen for over én mio. kroner i selskaber på Pøt Mølle.

- Det gik vildt stærkt. 47 fester blev aflyst, og jeg fik så mange negative opkald. Alt var bare noget lort. Mit humør var ligesom en, der skulle til begravelse, fortæller ejeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Men da det så allerværst ud, og han kunne frygte for fremtiden og medarbejderne, skete der noget.

Pøt Mølle ligger nordøst for Hammel ved Frijsenborg Slot. Foto: Google Maps

Rørende opbakning

Lokalavisen Favrskov skrev om Flemming Christensens bekymringer og nedtur, og så gik lokalsamfundet i aktion.

Det var så rørende. Især mange lokale hjælper mig, og nu kan jeg nå at redde det, der kan reddes. Jeg vil gøre alt for at undgå fyringer. Flemming Christensen, indehaver, Restaurant Pøt Mølle

- Torsdag kimmede telefon helt indtil kl. 23. Det var folk, der ville ombooke deres selskab, firmaer der ville bestille frokostordning, til når samfundet er i gang igen og alle mulige andre, som bare ville hjælpe, siger Flemming Christensen og fortsætter:

- Det var så rørende. Især mange lokale støtter mig i en svær tid, og nu kan jeg nå at redde det, der kan reddes. Jeg vil gøre alt for at undgå fyringer.

Flere kunder foreslog ham også at lave take-away, til dem der er nervøs for at sidde fysisk i restauranten.

Rift om take-away

Tidligere har Pøt Mølle kun leveret frokostordninger til virksomheder ud af huset, men på kundernes opfordringer forsøges nu med mere mad ud af huset.

Forsøget tegner allerede til at blive en succes.

- Vi prøver det af i aften og har kun annonceret om det på Facebook, men alligevel er der indtil videre 79 bøffer med tilbehør ud af huset. Det er da fantastisk, fortæller Flemming Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Så fra at være slået nærmest tilbage til start, er der anderledes optimisme at spore på restauranten nær slottet.

- Jeg havde aldrig troet, at vi skulle opleve sådan en opbakning. Nu tror vi på tingene igen, slutter Flemming Christensen.