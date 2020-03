Nu kan ansatte på hoteller og restauranter sendes hjem uden løn

De seneste dage har hoteller og restauranter været hårdt presset økonomisk på grund af coronavirussen.

Derfor har 3F og de to arbejdsgiverorganisationer Dansk Erhverv og Horesta besluttet, at hoteller og restauranter nu har ret til at sende deres ansatte hjem uden løn under coronakrisen med omgående varsel.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Det er utroligt vigtigt i den nuværende situation, at alle viser samfundsansvar, siger viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv Laurits Rønn, i pressemeddelelsen, og fortsætter:

- Jeg er glad for, at vi sammen med 3F har indgået denne aftale. Denne aftale kan være med til at holde hånden under virksomhederne i en vanskelig situation og dermed sikre, at ansatte har et job at vende tilbage til, når krisen er overstået, siger viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv Laurits Rønn, i pressemeddelelsen.

Beslutningen betyder, at virksomhederne ikke betale løn til deres ansatte i de timer, som de sendt hjem i.

Fra i dag kan ansatte på restauranter og hoteller sendes hjem med omgående varsel. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Skal redde hoteller og restauranter

Med dette tiltag håber 3F, Dansk Erhverv og Horesta, at de enkelte virksomheder kan overleve og at færrest muligt mister deres job.

- Vi står i en ekstrem situation uden sidestykke. Vores erhverv er stort set lukket ned på trods af regeringens ønske om at holde de private arbejdspladser kørende. Virksomhederne står i en meget alvorlig situation, hvor de bliver nødt til at afskedige og sende deres ansatte hjem for at redde virksomheden, siger adm. direktør i Horesta, Katia K. Østergaard i pressemeddelelsen, og fortsætter:

- En afskedigelse har helt naturligt en indgribende betydning for den enkelte, men masseafskedigelser vil også få en enorm betydning for det danske arbejdsmarked. Derfor er det altafgørende, at 3F har vist vilje til at finde en løsning, siger Katia K. Østergaard.

Parterne er enige om, at det gælder frem til 29. marts 2020. Herefter skal parterne drøfte en eventuel forlængelse.

Må lave lokale aftale

3F og Horesta er også blevet enige om, at de enkelte arbejdspladser har mulighed for at lave lokale aftaler. Herunder er der tale om aftaler, som ikke lever op til overenskomsterne.

Det betyder, at der er mulighed for at arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanterne kan bede de ansatte om at holde ferie eller sende dem på efteruddannelse.

Medarbejderne skal genoptage arbejdet, når forholdene normaliseres.

Kender du til virksomheder i Østjylland, som er blevet nødt til at sende deres ansatte hjem uden løn, så hører vi gerne fra dig på redaktion@tv2oj.dk