Mand skulle på sugardate - men blev mødt af mænd med masker

En 59-årig mand mødte fredag aften op på en adresse på Ellemosevej i Hadsten, hvor han troede, at han skulle mødes med en ung kvinde, som han havde fået kontakt til via hjemmesiden sugardaters.dk.

Han endte dog med at blive røvet af to gerningsmænd iført masker med dødningehoveder på.

Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden gik ind i kvindens lejlighedskompleks, men kort efter fik han en besked fra hende på Snapchat, hvor hun bad ham om at gå udenfor igen.

Udenfor blev han overfaldet af de to gerningsmænd, der truede ham med en 15-20 centimeter lang kniv.

- Der skete ikke noget med manden. Han er blevet truet med en lang kniv, og så har han udleveret sine penge og så er de løbet væk, og så har han stået alene tilbage, siger vagtchef Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet ser dog med alvor på sagen som med andre røveri-sager.

- Det er personfarlig kriminalitet, og dem ser vi på med alvor, og vi gør alt, hvad vi kan for at finde gerningsmændene, siger vagtchefen og tilføjer, at de for nylig havde en lignende sag i Hinnerup.

En 45-årig mand blev tirsdag aften overfaldet af en gruppe mænd i Hinnerup. Han troede også, at han skulle mødes med en yngre kvinde.

- De har lokket ham hen til en adresse, og derefter har de overfaldet ham med slag og spark, holdt en kniv mod hans hals og stjålet kontanter fra ham, fortalte pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

De fire mænd blev fremstillet i grundlovsforhør i retten i Randers onsdag kl. 14 og blev efterfølgende varetægtsfængslet i fire uger. Politiet ved derfor, at det ikke er de samme.

Politiet har ikke noget signalement af de to gerningsmænd med dødningehoved-maskerne, men de vil gerne høre fra vidner, der skulle have set noget fredag aften omkring kl. 20.29. Sugardating-profilen er formentlig falsk.

Politiet kan kontaktes på 1-1-4.