Fire mænd sigtet for at overfalde og røve mand

En 45-årig mand blev tirsdag aften overfaldet af en gruppe mænd i Hinnerup.

De fire mænd er 20, 21, 22 og 32 år, og de er sigtet for at have overfaldet den 45-årig mand kl. 21.35 tirsdag aften.

Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Syv borgmestre vil løse problemer med oversvømmelser ved Gudenåen

- De har lokket ham hen til en adresse, og derefter har de overfaldet ham med slag og spark, holdt en kniv mod hans hals og stjålet kontanter fra ham, fortæller pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

De fire mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør i retten i Randers onsdag kl. 14.

Læs også Lys forude for patienter og ansatte på AUH: - Det er der brug for

Det kommer til at foregå for lukkede døre, og derfor kan Østjyllands Politi ikke komme ind på, hvad der er gået forud for hændelsen eller hvordan de fire unge mænd blev fanget.

Hvordan mandens tilstand er efter overfaldet, kunne politiet ikke svare på.

Læs også Nyt forslag: Aarhus bør forvandle grå betonbydel til grønt område