Nyt forslag: Aarhus bør forvandle grå betonbydel til grønt område

Aarhus skal være langt grønnere. Det er vigtigt for miljøet, for klimaet, for biodiversiteten og, i sidste ende, for borgerne. Det mener det såkaldte ungebyråd i Aarhus Kommune. De har pirket til de voksne politikere - for at få dem til at tænke mindre i mursten og beton - og mere i græs og træer.

Der er gråt på rutebilstationen i Aarhus, men står det til kommunens Børne- og ungebyråd skal der i fremtiden være grønnere.

De har onsdag aften to forslag med på det voksne byråds møde.

I oktober blev Aarhus Rutebilstation akut afspærret på grund af fare for sammenstyrtning i en parkeringskælder under stationen. Foto: Øxenholt foto

Det ene er, at der skal være en ny grøn park ved rutebilstationen. Det andet er, at det skal være et krav om, at grønne områder og parker i Aarhus skal fungere som samlingssteder.

Den her del af Aarhus ved rutebilstationen er meget kedelig. Alberte Anna Jarvig, Børne- og ungeborgmester, Aarhus Kommune

- Den her del af Aarhus ved rutebilstationen er meget kedelig. Der er meget beton, så jeg synes et grønt område her vil give rigtig god mening, siger ungeborgmester Alberte Anna Jarvig til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Her er de mest populære babynavne i Østjylland

Og spørger man nogle tilfældige mennesker på gaden i nærheden af rutebilstationen, så forstår de godt forslaget.

- Det mangler lidt af hyggen fra Street Food. Det står lidt i kontrast, lyder det blandt andre fra Camilla Fenger, der er studerende i Aarhus.

Aarhus Street Food er en farverig hal fyldt med mad fra hele verden.

Ungeborgmesteren så gerne, at der kom en multibane eller legeplads ved rutebilstationen, samtidig med at der skal være plads til høje træer, så man også får et grønt bymiljø.

Mere leg og mindre gåtur

Børne- og Ungebyrådet så samtidig gerne, at flere af byens parker, for eksempel Botanisk Have, lagde mere op til leg og hygge.

Læs også Lys forude for patienter og ansatte på AUH: - Det er der brug for

- De grønne parker, vi har i Aarhus, er rigtig fine og gode at gå en tur i, men der mangler flere steder, hvor man har lyst til at lege eller være - med nogle hyggelige bænke og flere skraldespande, så vi kan vedligeholde de parker, vi allerede har, siger Alberte Anna Jarvig.

vi har rigtig mange pladser og torve og arealer, som er udlagt til opholdsarealer, men som ikke er særligt indbydende og grønne. Bünyamin Simsek, Rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, Venstre

Kommunens Teknik- og Miljørådmand synes godt om forslagene fra børnene. Men der er forhindringer, der kan gøre, at de ikke bliver vedtaget af det voksne byråd.

Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.

- Jeg synes, det er rigtig godt set, fordi vi har rigtig mange pladser og torve og arealer, som er udlagt til opholdsarealer, men som ikke er særligt indbydende og grønne, og der mangler bænke og skraldespande.

- Men de spørgsmål, de kommer med fra Børne- og Ungebyrådet skal afvejes i forhold til økonomiske forhold, siger rådmand Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND.