Majas behandling stoppede da hun blev 18 år: 30 millioner kroner skal ændre problemet

Hun gik i gymnasiet, da behandlingen stoppede. Udover presset fra skolen var hun tvunget til at arbejde på højtryk ved siden af for at have råd til fysioterapi.

- Det var ret ubehageligt, for jeg kunne mærke, at jeg fik det værre psykisk og fysisk. Der var ikke nogen, jeg kunne henvende mig til, siger Maja Nørskov Sommer.

30 millioner skal udvikle nyt tilbud

Nu bliver 30 millioner kroner doneret fra Elsass Fonden til Hammel Neurocenter for at sikre, at flere ikke ender som Maja Nørskov Sommer.

Pengene skal bruges til at udvikle og afprøve et nyt tilbud til voksne med cerebral parese. Selvom Maja Nørskov Sommer har klaret sig godt, og i dag næsten er færdig med sin uddannelse som socialrådgiver, så mener hun, at sådan et tilbud kunne have haft stor betydning for hendes ungdom.