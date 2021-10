Politiet på besøg i Vejlby Vænge: - Vi håber på dialog med utrygge borgere

- Via de indslag, som har været på det seneste, er vi blevet opmærksomme på, at der givetvis er utrygge borgere derude. Dem vil vi gerne i dialog med, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forklarer, at den mobile politistation er sat i verden netop for at skabe dialog mellem politi og borgere, ligesom den skal være med til at skabe tryghed.

- En patrulje, som kører gennem området, giver ikke den samme dialog. Vi håber, at der kommer borgere og taler med os og håber, at de synes, det er trygt, at der er synligt politi til stede, siger han.