Louise var gråden nær, men by stod sammen og fandt Maggie

Julefreden varede ikke længe i Hammel, da der fredag udspillede sig et sandt drama i byen.

Hunden Maggie blev under et besøg hos naboens hund skræmt af noget fyrværkeri, som blev affyret ikke langt fra villakvarteret.

Hverken ejer eller naboen kunne nå at standse den skræmte Maggie, der forsvandt ud af haven.

- Jeg gik i panik og græd, jeg kunne slet ikke klare tanken om, at der kunne ske hende noget, siger hundens ejer, Louise Anker Lambert, til TV2 ØSTJYLLAND.

Eftersøgning igangsat

Efter en times søgning valgte Louise Anker Lambert at lave et opslag på en facebookgruppe for borgere i Hammel for at starte en eftersøgning.

Og det gav pote.

I løbet af aften myldrede det med lokale borgere på gader og stræder, der satte julehyggen på pause og gik ud i kulden for at lede efter den forsvundne hund.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende at se så mange lokale gå rundt på egen hånd for at hjælpe os med at finde Maggie, siger Louise Anker Lambert.

Kørt ned

Mens facebookopslaget glødede med lokale borgere, der ville hjælpe. Skrev en kvinde til Louise, at hun havde hørt et rygte om, at hunden var blevet kørt ned ikke langt fra hjemmet.

- Der brød min verden sammen, siger Louise.

Familien skyndte sig hen til stedet, men fandt ikke noget, der indikerede, at Maggie var blevet ramt alvorligt.

- Hun er sluppet usandsynligt heldigt fra sammenstødet med bilen, siger hun.

Langt ud på natten

Eftersøgningen fortsatte til langt ud på natten, og de sidste frivillige stoppede med at lede klokken fire lørdag morgen og fortsatte så igen i løbet af formiddagen.

- Det var fantastisk at opleve. Det er sådan noget, man oplever, når man hører om børn, der er blevet væk. Man forventer ikke, at folk smider alt, hvad de har i hænderne og hjælper med at lede efter en hund, siger hun.

Det giver en enorm tryghed at vide, at man bor et sted, hvor mennesker er så uselviske og bare hjælper hinanden Louise Anker Lambert, ejer af hunden Maggie.

Opringningen

Omkring kl. 14.00 fik Louise Anker Lambert den opringning, hund havde ventet på i 22 timer. En kvinde havde fundet en Golden Retriever, der var identisk med Maggie i hendes hestefold, hvor hunden lå og hvilede sig.

Louise og hendes mand kørte afsted med det samme og blev hurtigt genforenet med Maggie.

Efter næsten et døgn udenfor nyder Maggie at være tilbage i vante rammer. Foto: Louise Anker Lambert

Overvældet og taknemmelig

Louise og familien var igennem hele følelsesregistreret, mens Maggie var væk. Og selvom familien er lettede og glade for at have Maggie hjemme i vante rammer, sidder de også tilbage med en stor taknemmelighed overfor lokalsamfundet.

- Det hele har været så overvældende. Det giver en enorm tryghed at vide, at man bor et sted, hvor mennesker er så uselviske og bare hjælper hinanden, når det brænder på, siger Louise.

Efter Maggie er kommet hjem, får familien stadig en masse beskeder og sms’er fra folk fra nær og fjern, som vil høre, hvordan det går med hende.

Selv folk familien ikke kender, har fået en vished om hunden Maggie.

- Da vi var ved dyrlægen for en sikkerhedsskyld med Maggie, kom en kvinde hen til mig og spurgte om, det var Maggie, der var blevet fundet, siger hun.

Maggie har det godt

Maggie har det efter omstændighederne godt og nyder trygheden i familiens hjem i Hammel.

- Hun vil helst være i nærheden af mig, så vi har sovet på sofaen det meste af dagen, siger Louise Anker Lambert.